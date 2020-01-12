ترامب مغردا بالفارسية للمرة الأولى: "أتعهد بدعم شعب إيران"

عبّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، عن دعمه للشعب الإيراني في تغريدات للمرة الأولى باللغة الفارسية عبر حسابه على "تويتر".

وقال ترامب في سلسة تغريدات عبر "تويتر": "إلى الشعب الإيراني الشجاع والمتألم: لقد وقفت معكم منذ بداية رئاستي وستواصل حكومتي الوقوف معكم. نحن نتابع الاحتجاجات عن كثب. شجاعتكم ملهمة".





وتابع: "إدارتي دعمت وستواصل دعم الشعب الإيراني الشجاع الذي عانى طويلا".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نتابع احتجاجات الشعب الإيراني عن كثب ونستلهم منهم الشجاعة".

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ولفت إلى أنه "يجب أن تسمح الحكومة الإيرانية لمجموعات حقوق الإنسان بالعمل ونشر الحقائق حول مظاهرات الشعب الإيراني".





وكان طلاب إيرانيون غاضبون مزقوا صورا لقاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدس المصنف إرهابيا بالعاصمة طهران، احتجاجا على إسقاط مليشيا الحرس الثوري طائرة ركاب أوكرانية.



وأوردت وكالة أنباء فارس (شبه الرسمية)، في تقرير نادر لها السبت، أن قوات الأمن طاردت مئات الطلاب بقنابل الغاز المسيل للدموع أمام جامعتي أمير كبير وشريف، بعدما احتجوا اعتراضا على إسقاط الطائرة الأوكرانية المدنية التي كان أغلب ركابها إيرانيين.

وردد الطلاب المحتجون هتافات حادة ضد مسؤولي النظام الإيراني أبرزها "اليوم عزاء.. اليوم عزاء"؛ تضامنا مع ضحايا طائرة الخطوط الأوكرانية من طراز بوينج 737 التي سقطت بعد إقلاعها من مطار الخميني الدولي.

وعرضت الوكالة التي ينظر لها على نطاق واسع باعتبارها مقربة من الحرس الثوري، صورا لمجموعة من الناس، وصورة ممزقة لسليماني، وذكرت أن عدد المحتجين يقدر بنحو ألف شخص.