استهداف الطائرة الأوكرانية له دوافع.. برلماني إيراني ينفي رواية الحكومة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

استبعد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، أن تكون عملية إسقاط الطائرة الأوكرانية من طراز بوينغ 737 قرب العاصمة طهران، جاء عن طريق الخطأ كما ذكرت القوات المسلحة الإيرانية يوم السبت.



وقال حسيني في مقابلة مع وكالة أنباء ”نسيم“ المحلية الإيرانية، إنه ”من غير المحتمل حدوث خطأ بشري عادي“، معتبراً اعتراف السلطات العسكرية بإسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ بعد إقلاعها بقليل عن طريق الخطأ كما يقولون بأنه ”أمر مؤسف للغاية“.

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ورأى حسيني إن ”استهداف الطائرة الأوكرانية بالتأكيد له دوافع خلف الكواليس“، مبيناً أنه ”لا يمكن تبرير ما حدث للطائرة على أنه خطأ بشري“.

وأشار النائب الإيراني المتشدد إلى أن حركة الطائرات المغادرة والقادمة إلى إيران يتم رصدها ومتابعتها عبر أنظمة الرادارات المنتشرة في البلاد.

وبين إنه ”إذا ثبت صحة ما ذكرته القوات المسلحة بأن إصابة الطائرة الأوكرانية كان عن طريق الخطأ، فهذا يؤكد وجود عيوب دفاعية ورادارية واستطلاعية في هذه المنطقة (بالعاصمة طهران) لأنها ليست عقلانية“.

وتابع حسيني وهو يستبعد فرضية إسقاط الطائرة بصاروخ عن طريق الخطأ، إن ”جميع الأجهزة والرادارات الموجودة في مطار الخميني الدولي، لديها كافة المعلومات عن الطائرة المغادرة والقادمة إلى إيران، لذلك من غير المقبول لأي شخص أن يطلق النار عن طريق الخطأ“.