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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الخارجية البريطانية تؤكد احتجاز سفيرها بطهران لفترة وجيزة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
أكدت وزارة الخارجية البريطاني، منذ قليل، اعتقال سفيرها في طهران، قائله في بيان رسمي لها، "دون أساس أو تفسير انتهاك صارخ للقانون الدولي".
يأتي ذلك، في أول رد رسمي من بريطانيا على اعتقال السلطات الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران روب ماكاير، أثناء تواجده قرب جامعة أمير كبير التكنولوجية، خلال وقفة احتجاجية نظمها إيرانيون في المكان.
وذكر موقع ”رجا نيوز“ المقرب من معسكر المتشددين الإيرانيين، أن “ قوات الأمن اعتقلت السفير البريطاني لدى طهران روب ماكاير، خلال تواجده قرب مثيري الشغب (المحتجين)“.
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