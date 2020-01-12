اخبار العالم

إيران تعتقل السفير البريطاني في طهران

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إيران تعتقل السفير البريطاني في طهران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020

إيران تعتقل السفير البريطاني في طهران

متابعات_الخليج 365

احتجزت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، السفير البريطانى فى طهران لساعات بتهمة تواجده فى الاحتجاجات.

Advertisements

جاء هذا النبأ العاجل لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، دون مزيد من التفاصيل.

وخرجت مظاهرات حاشدة فى العاصمة طهران، ومختلف المدن الإيرانية، اليوم السبت، بعد ساعات من إقرار الحرس الثورى الإيرانى بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.

ونقلًا عن موقع "العربية"، فإن تظاهرات طلابية انطلقت من أمام جامعة أمير كبير فى طهران، وذكرت وكالة فارس أن عدد المحتجين يقدر بنحو ألف شخص.

وعلت الهتافات المنددة بالمرشد الإيرانى على خامنئى والسلطات، فيما طالب المحتجون خامنئى بالرحيل، وهتفوا" النظام يرتكب الجرائم وخامنئى يبرر"، و"الموت للولى الفقيه"، و"قاتل وحكمه باطل"، وفق مواقع إيرانية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران تعتقل السفير البريطاني في طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا