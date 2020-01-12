- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاهد.. ترامب يوجه رسالة للشعب الإيراني بالفارسية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
غرد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" باللغة الفارسية موجها رسالة للشعب الإيراني.
وقال ترامب في تغريدة له بالفارسية عبر حسابه الشخصي علي موقع التغريدات القصيرة "تويتر":، "إلى الشعب الإيراني الشجاع.. لقد وقفت معكم منذ وصولي للرئاسة.. وستواصل حكومتي الوقوف معكم.. نحن نتابع الاحتجاجات من كثب.. شجاعتكم ملهمة".
وتشهد عدد من المدن الإيرانية احتجاجات ضخمة عقب الإعلان عن سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني أطلق عن طريق الخطأ.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ترامب يوجه رسالة للشعب الإيراني بالفارسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.