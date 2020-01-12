شكرا لقرائتكم ترمب: لن يُسمح لإيران بارتكاب مجازر.. العالم يراقب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - غرد الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت، باللغة الفارسية، دعما للاحتجاجات التي عمت مناطق عدة من إيران بعد إعلان السلطات مسؤوليتها عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.

وقال ترمب: "نتابع التظاهرات في إيران عن كثب". ثم أضاف قائلا إنه لن يُسمح لإيران بارتكاب مجزرة أخرى ضد المتظاهرين السلميين، مؤكدا وقوفه إلى جانب الشعب الإيراني.

وكتب ترمب على تويتر "إلى الشعب الإيراني الشجاع الذي يعاني منذ فترة طويلة: "أنا بجانبكُم منذ بداية رئاستي، وستظل إدارتي إلى جانبكم".

وأضاف "نحن نتابع تظاهراتكم عن كثب، وشجاعتكم تُلهمنا".

كما حذّر النظام الإيراني قائلا: "لا يُمكن أن تكون هناك مذبحة أخرى بحَقّ المتظاهرين السلميّين، ولا قطع للإنترنت. العالم يُراقب".

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وطالب ترمب إيران بالسماح لجماعات حقوق الإنسان بمراقبة الاحتجاجات المستمرة، معتبرا أن شجاعة الشعب الإيراني تمثل مصدر إلهام.

"تظاهرات حاشدة"

يذكر أنه وبعد ساعات من إقرار الحرس الثوري الإيراني بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، انطلقت مساء السبت، تظاهرات طلابية أمام جامعة أمير كبير في طهران، وذكرت وكالة فارس أن عدد المحتجين يقدر بنحو 700 إلى ألف شخص.

وعلت الهتافات المنددة بالمرشد الإيراني، علي خامنئي، والسلطات، وطالب المحتجون خامنئي بالرحيل، وهتفوا " النظام يرتكب الجرائم وخامنئي يبرر"، و"الموت للولي الفقيه"، و"قاتل وحكمه باطل"، وفق مواقع إيرانية.

ووصلت التظاهرات إلى أصفهان وشيراز على خلفية إسقاط الطائرة.

كما قام المحتجون بتمزيق صور لقاسم سليماني الذي قتل في غارة أميركية 3 يناير الجاري، وعرضت "فارس" التي ينظر لها على نطاق واسع باعتبارها مقربة من الحرس الثوري صورا لمجموعة من الناس وصورة ممزقة لسليماني.

إلى ذلك أظهرت فيديوهات قوات الباسيج تقوم بتطويق تجمع للطلاب في طهران.