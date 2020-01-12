«افتكروها صاروخ» .. تفاصيل اعتراف إيران بمسئوليتها عن كارثة إسقاط الطائرة الاوكرانية

بعد ثلاثة أيام من الإنكار"الحرس الثوري الإيراني" يعلن مسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية ويقدم اعتذاره عن إنهاء حياة ١٧٦ شخصًا.

وجاء في بيان الاعتذار :

نتحمل المسؤولية كاملة في حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية، لأننا كنا في حالة تأهب قصوى للرد على أي إعتداء أميريكي.. مسؤول جهاز الرصد كانت لديه عشرة ثوان فقط ليتخذ قرار الرد

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و قائد القوات الجوية التابعة للحرس الثوري أمير علي حاجي زاده قال أن الطائرة الأوكرانية التى أسقطها فى إيران بدت هدفا معاديا ,بعد أن "اقتربت من مركز عسكري حساس" بدت كـ "صاروخ كروز"

ومن جابنه أعلن "حسن روحاني" عن ندم إيران الشديد على الإسقاط غير المتعمد للطائرة الأوكرانية بعد أن أكد سابقًا ان إسقاط الطائرة الأوكرانية مأساة كبيرة وخطأ لا يُغتفر