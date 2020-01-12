وول ستريت جورنال: واشنطن حذرت العراق من خسارة حساب بنكي مهم بحال طرد القوات الأميركية

أفادت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" الأميركية بأن ​الولايات المتحدة​ حذرت ​العراق​ هذا الأسبوع من أنه يخاطر بفقدان الوصول إلى حساب مصرفي حكومي مهم، في حال أقدمت الحكومة العراقية على طرد القوات الأميركية من البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين قولهم إن ​وزارة الخارجية الأميركية​ حذرت من أن الولايات المتحدة قد تعلق حساب البنك المركزي العراقي في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، في خطوة يمكن أن تقوض الاقتصاد العراقي الهش بالفعل.

وأوضحت أن العراق يحتفظ، مثله مثل بلدان عديدة أخرى، بحسابات الحكومة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، بما في ذلك إيرادات مبيعات النفط، ويمكن أن يؤدي فقدان الوصول لهذه الحسابات إلى تقييد استخدام العراق لتلك الإيرادات، وخلق أزمة نقدية في النظام المالي للبلاد.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحذير الأميركي نقل إلى رئيس الوزراء العراقي المستقيل ​عادل عبد المهدي​ خلال اتصال هاتفي تطرق أيضا إلى الشراكة العسكرية والسياسية والمالية الشاملة بين البلدين، وفقا لمسؤول في مكتب عبد المهدي.