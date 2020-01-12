آلاف يتظاهرون في باريس طلبا للعدالة في اغتيال ثلاث ناشطات كرديات

تظاهر نحو أربعة آلاف شخص مناصرين للقضية الكردية في باريس للمطالبة ب"الحقيقة والعدالة" بشأن اغتيال ثلاث ناشطات كرديات العام 2013 في العاصمة الفرنسية.
ودعت لافتات مرفوعة إلى "وضع حد للإفلات من عقاب الجرائم السياسية".
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