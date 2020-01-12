آلاف يتظاهرون في باريس طلبا للعدالة في اغتيال ثلاث ناشطات كرديات

تظاهر نحو أربعة آلاف شخص مناصرين للقضية الكردية في ​باريس​ للمطالبة ب"الحقيقة والعدالة" بشأن اغتيال ثلاث ناشطات كرديات العام 2013 في العاصمة الفرنسية.

ودعت لافتات مرفوعة إلى "وضع حد للإفلات من عقاب الجرائم السياسية".

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