طلبت ​غرفة التحكم المروري​ في قوى الأمن الداخلي من السائقين تخفيض السرعة للتمكن من التوقف دون خطر الانزلاق ومضاعفة الإنتباه والحذر بسبب تسرب زيوت على اوتوستراد على منعطفات ​عاريا​، مشيرة إلى أن اصطدام مركبة بالحائط على منعطفات عاريا، مؤكدة أن الأضرار مادية وحركة المرور ناشطة في المحلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحكم المروري تدعو السائقين للحذر بسبب تسرب زيوت على منعطفات عاريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.