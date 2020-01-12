روسيا اليوم: الفصائل المسلحة تستهدف محيط مطار حلب الدولي ومطار النيرب العسكري بقذائف صاروخية

أعلن مصدر عسكري، لقناة "روسيا اليوم"، أن الفصائل المسلحة استهدفت محيط مطار حلب الدولي ومطار النيرب العسكري بقذائف صاروخية.
وأشارت إلى أن فصائل تدعمها تركيا أقدمت على استهداف نقاط تمركز القوات السورية، في محيط مطار النيرب العسكري بريف حلب الشرقي، بعدة صواريخ من نوع "غراد".
ولفتت إلى أن هذه التطورات تأتي رغم إعلان الهدنة الروسية التركية قبل يومين في اسطنبول.
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