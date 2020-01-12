السلطات الاميركية تدعو إيران للاعتذار عن إيقاف السفير البريطاني لديها

دعت السلطات الاميركية ​إيران​ للاعتذار عن إيقاف ​السفير البريطاني​ لديها. وفي وقت سابق اعتبر وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في تصريح له، أن احتجاز سفير بلاده في طهران روب ماكريري خرق للقانون الدولي.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت عن إعتقال القوى الأمنية السفير البريطاني في البلاد روب ماكريري، خلال تصويره تجمعاً أمام جامعة أمير كبير في طهران، مشيرة إلى إطلاق سراحه لاحقاً.

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