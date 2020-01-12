شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد: نعمل على إعداد وتأهيل الشباب للدفع بهم فى الانتخابات النيابية والمحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الحزب يواصل مبادراته التى تم إطلاقها وعلى رأسها مبادرة "الوفد مع الشباب" و"الوفد مع المرأة" وذلك لإعداد وتأهيل المرأة والشباب فى كل المحافظات، والدخول إلى القرى والأرياف، وذلك للمناقشة فى كل القضايا التى تشغل بال كل مواطن، وسماع مقترحات الشباب والعمل على تنفيذها على أرض الواقع من خلال التواصل مع المسئولين فيها.

وأضاف رئيس حزب الوفد فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الغرض من مبادرات الحزب تأهيل الكوادر وإعدادهم استعدادا للانتخابات المقبلة سواء كانت نيابية أو محلية، لافتا أن الحزب حريص بالتواصل مع كل المواطنين فى كل المحافظات، من خلال أعضائه بالمحافظات، إضافة إلى المعسكرات التى يقيمها الحزب فى مختلف المحافظات لتأهيل وتدريب الشباب.

وأوضح رئيس حزب الوفد، أن هناك لجانا فى الحزب تشرف على التدريب والتأهيل للشباب والمرأة، والعمل على الدفع بكوادر قوية وقادرة على التواصل والعمل الميدانى فى الشارع للتواصل مع المواطن وتلبية احتياجاته.

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كان حزب الوفد قد أطلق مبادرتى الوفد مع الشباب، والوفد مع المرأة، التى أطلقهما المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب، وبالتعاون مع اللجنة النوعية للشباب برئاسة المهندس محمد فؤاد سكرتير مساعد الوفد، فى قاعة نقابة المحامين بالفيوم.

وأكد الحزب أن شباب الوفد يحتاج إلى معرفة فكر الوفد ثم يكون لديهم معلومات عن الوفد، ثم يتم تدريبهم وتأهيلهم للعمل الحزبى والسياسى ثم المشاركة فى الانتخابات، مشيرا إلى أن فكرة تدشين مبادرات الحزب جاءت بناء على طلب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الوفد وهذا أمر إيجابى حينما يأتى الدعم والمساندة من رئيس الوفد.