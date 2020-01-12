الولايات المتحدة تدعو إيران للاعتذار عن احتجاز السفير البريطاني

محمد اسماعيل - القاهرة - دعت الولايات المتحدة إيران للاعتذار عن احتجاز السفير البريطاني.
ذكرت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية أن السلطات احتجزت مبعوثا بريطانيا لعدة ساعات أمام جامعة أمير كبير بطهران بتهمة تحريض محتجين معارضين للحكومة، وفق سكاي نيوز عربية.
من جانبه أكد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب أن السلطات الايرانية اعتقلت السبت لفترة وجيزة سفير بلاده لدى طهران، عقب ورود تقارير عن احتجازه في العاصمة الإيرانية خلال تظاهرات ضد النظام.
وقال راب في بيان بعد اعتقال السفير روب ماكير ان "اعتقال سفيرنا في طهران بدون مبرر أو تفسير هو انتهاك صارخ للقانون الدولي".
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