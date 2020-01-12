بومبيو ينعي سلطنة عمان في وفاة السلطان قابوس

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن تعازيه لسلطنة عمان في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية فجر السبت.

وكتب بومبيو على "تويتر"، اليوم السبت "نعبر عن تعازينا في وفاة السلطان قابوس. نشعر بحزن عميق برحيله. رؤيته وعزمه شكلا ما أصبحت عليه عمان حاليًا من دولة حديثة".

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أفادت وكالة أنباء سلطنة عمان في ساعة مبكرة من صباح السبت بوفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان.

ونعى البلاط السلطاني: "السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره بعد نهضة شامخة أرساها خلال خمسين عاماً منذ أن تقلّد زمام الحكم في 23 يوليو عام 1970 وبعد مسيرةٍ حكيمةٍ مظفرةٍ حافلةٍ بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها، وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة، وأسفرت عن سياسةٍ متزنةٍ وقف لها العالم أجمع إجلالاً واحترامًا"

وكان السلطان قابوس البالغ من العمر 79 عامًا، عاد نهاية الشهر الجاري من بلجيكا بعد رحلة قصيرة لأسباب طبية في وقت سابق هذا الشهر.