القضاء على إثنين من أقدم الإرهابيّين في الجزائر

كشفت وزارة الدفاع الجزائرية عن تمكن الجيش من القضاء على إرهابيّيْن خطرين شرق البلاد، وهما من أقدم الإرهابيين الذين إلتحقوا بالجماعات المسلحة سنوات التسعينيات.

وذكر بيان الوزارة الجزائرية أن وحدة تابعة للجيش تمكنت "ظهر الجمعة إثر كمين بمنطقة مشاط ببلدية الميلية في ولاية جيجل (شرق) من القضاء على إرهابيين خطرين"، وتم إسترجاع مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف و3 مخازن مملوءة ومنظارين ليليّين وأغراض أخرى.

وكشف البيان عن هوية الإرهابيين المقضى عليهما، ويتعلق الأمر بـالإرهابي عوقة محيي الدين المكنى بـ"أبي عبيدة" الذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993، والإرهابي لعور شرقي المكنى بـ"إبراهيم أبو مسلم" الذي إلتحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995.

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وتعد عملية منطقة جيجل الثانية من نوعها في ظرف أسبوع، حيث تمكن الجيش الجزائري الأحد الماضي، من القضاء على إرهابيّين إثنين آخرين في غابة "تاغزوت أحسن" بمحافظة تيبازة الواقعة غرب العاصمة بـ75 كيلومترا.

وأصدرت وزارة الدفاع الجزائرية بيانا ذكرت فيه أن مفرزة تابعة للجيش الوطني الشعبي تمكنت من القضاء على إرهابيين إثنين بغابة "تاغزوت أحسن" بولاية تيبازة، ومكنت العملية من ضبط رشاش من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة وكمية من الذخيرة .