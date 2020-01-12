حصار مطبق
أضافت أن إيران وجدت نفسها في حصار مطبق، بعد أن أحيط مسؤولو الدول المعنية: «كندا وأوكرانيا والولايات المتحدة» بمعلومات استخباراتية تفيد بأن الطائرة أسقطت بواسطة صاروخ، بينما افترض محللون أن إسقاط الطائرة بواسطة صاروخ، بسبب «خطأ»، نتيجة رفع درجة الاستنفار في إيران بعد الضربات الصاروخية الإيرانية في العراق انتقاما لمقتل قاسم سليماني قبل ذلك بساعات.
مذكرة
قال مركز الأبحات IHS Markit في مذكرة له، إن الطائرة الأوكرانية «من المحتمل أنها أسقطت بصاروخ SA-15 أطلقه الحرس الثوري»، مشيرا إلى أن ذلك وقع عن طريق الخطأ. أظهر أحد مقاطع الفيديو للطائرة التقطها أشخاص على الأرض، الطائرة تبدو كتلة من اللهب قبل أن تسقط على الأرض، وفيديو آخر للحظة سقوطها وتناثر حطامها المحترق على الأرض، بينما يظهر مقطع آخر استهدافها بما بدا أنه صاروخ.
لماذا الاعتراف بعد الكذب ثلاثة أيام؟
أدركت طهران أن التحقيق كان سيتوصل في النهاية إلى النتيجة
وجدت أنها محاصرة بمعلومات استخباراتية من كندا وأوكرانيا وأمريكا
مركز IHS Markit أعلن في مذكرة أن الطائرة أسقطت بصاروخ
مقاطع فيديو للطائرة التقطها أشخاص على الأرض تصور الحادثة
كانت هذه تفاصيل خبر حصار الملالي بالمعلومات الاستخباراتية وراء الاعتراف بالجريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.