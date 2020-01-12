سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق

ولد في 13 أكتوبر 1954 في مسقط
تخرج في جامعة أكسفورد عام 1979
شغل منصب رئيس اتحاد الكرة
العماني بين 1983 و1986
تولى منصب وكيل وزارة الخارجية
للشؤون السياسية بين 1986 و1994
عام 1994، عينه السلطان قابوس أمينا عاما لوزارة الخارجية
شغل منصب وزير التراث والثقافة منذ عام 2002
عمل مبعوثا خاصا للسلطان قابوس بن سعيد
ترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط عام 2010
تولى رئاسة اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية «عمان 2040»
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