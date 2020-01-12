سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق

خلف ابن عمه قابوس بن سعيد الذي توفي عن 79 عاما ولد في 13 أكتوبر 1954 في مسقط تخرج في جامعة أكسفورد عام 1979 شغل منصب رئيس اتحاد الكرة العماني بين 1983 و1986 تولى منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية بين 1986 و1994 Advertisements عام 1994، عينه السلطان قابوس أمينا عاما لوزارة الخارجية شغل منصب وزير التراث والثقافة منذ عام 2002 عمل مبعوثا خاصا للسلطان قابوس بن سعيد ترأس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية الثانية التي أقيمت في مسقط عام 2010 تولى رئاسة اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية «عمان 2040»



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