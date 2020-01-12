الراحل في سطور

تابع تعليمه المدرسي إلى أن التحق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية الملكية في بريطانيا، وهو في العشرين من عمره.
تخرّج فيها بعد عامين برتبة ملازم، ثم خدم في ألمانيا ضمن فرقة عسكرية بريطانية، لمدة عام.
تولى الحكم في 23 يوليو 1970، ليطلق مرحلة من التحديث بدأت بتصدير النفط.
أعلن قابوس نفسه «سلطان عمان» بعدما كان لقب الحاكم «سلطان مسقط وعمان»
أصبح الحاكم الثامن في سلالة آل سعيد، منذ أن تولت الحكم في 1749، فقام فورا بتغيير العلم والعملة.
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