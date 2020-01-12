واندلعت في عدد من المدن الإيرانية مظاهرات ضد النظام عقب الكشف عن سبب سقوط الطائرة الأوكرانية، التي اعترفت إيران بإسقاطها بالخطأ بعد استهدافها بصاروخ. وخرجت مجموعات من الطلبة من جامعة أمير كبير للتظاهر في شوارع العاصمة طهران، مرددين شعارات تندد بالنظام الإيراني، وقام بعضهم بتمزيق صورة كبيرة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل إثر استهداف طائرة أمريكية لموكبه خارج مطار بغداد فجر الثالث من يناير، كما هتف المتظاهرون "الموت للولي الفقيه"، وهتف المتظاهرون أيضا "الاستقالة لا تكفي، تتوجب المحاكمة".
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل-تصعيد إيراني جديد قد يقود لأزمة دبلوماسية مع بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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