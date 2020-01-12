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عاجل-تصعيد إيراني جديد قد يقود لأزمة دبلوماسية مع بريطانيا

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تناقلت وسائل إعلام إيرانية محلية صورا للسفير البريطاني في إيران أثناء قيامه بتصوير الاحتجاجات التي اندلعت في طهران، وقالت إنه تم اعتقال السفير البريطاني لدى إيران راب ماكير لساعات، بتهمة "تواجده في احتجاجات اليوم بطهران"

واندلعت في عدد من المدن الإيرانية مظاهرات ضد النظام عقب الكشف عن سبب سقوط الطائرة الأوكرانية، التي اعترفت إيران بإسقاطها بالخطأ بعد استهدافها بصاروخ. وخرجت مجموعات من الطلبة من جامعة أمير كبير للتظاهر في شوارع العاصمة طهران، مرددين شعارات تندد بالنظام الإيراني، وقام بعضهم بتمزيق صورة كبيرة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل إثر استهداف طائرة أمريكية لموكبه خارج مطار بغداد فجر الثالث من يناير، كما هتف المتظاهرون "الموت للولي الفقيه"، وهتف المتظاهرون أيضا "الاستقالة لا تكفي، تتوجب المحاكمة".


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