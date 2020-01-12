تساي رئيسة لتايوان بـ 57% من الأصوات

تايبيه (د ب أ)

فازت رئيسة تايوان الحالية، تساي إينج وين التي تنتمى إلى الحزب الديمقراطي التقدمي، بالانتخابات الرئاسية في بلادها بعد حصولها على 1.57% من أصوات الناخبين، حسبما أشارت النتائج النهائية التي تم إعلانها مساء أمس السبت.وذكرت المفوضية الانتخابية أن تساي فازت بـ 17.8 مليون صوت، مقابل 25,5 مليون صوت لمنافسها الرئيسي هان كوي و(6.38%) و600 ألف صوت لجيمس سونج، من حزب الشعب أولاً، المحافظ (26.4%).

واحتفظ الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم بأغلبيته في البرلمان. وتوجهت تساي بالشكر إلى الناخبين، خاصة الناخبين الشباب الذين صوتوا لأول مرة في الانتخابات.

وذكرت تساي في مؤتمر صحفي أقيم في مقر حملتها في تايبيه: «تظهر تايوان للعالم مدى اعتزازنا بأسلوبنا الحر والديمقراطي في الحياة، ومدى حبنا لوطننا، جمهورية الصين». وهذه هي المرة الرابعة التي يحتفظ فيها حزب «تساي»، بالرئاسة منذ عام 2000، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وكان «هان» قد أقر بالفعل بهزيمته في وقت سابق أمس.

وقال لأنصاره في مدينة كاوهسيونج جنوب البلاد، وهو عمدة المدينة، إنه هنأ تساي في مكالمة هاتفية.

وأضاف: «أقبل بشكل كامل نتائج الانتخابات. آمل أن أرى تايوان غداً موحدة».