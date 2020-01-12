تشييع حاشد لصحفيين اغتيلا في البصرة

هدى جاسم، وكالات (بغداد)

شيع المئات أمس، جثماني صحفيين بارزين اغتيلا، مساء أمس الأول، برصاص مجهولين استهدف سيارتهما في محافظة البصرة بجنوب العراق، فيما حمّل مدافعون عن حرية الصحافة مسؤولية الاغتيال للميليشيات.

وبحسب «مرصد الحريات الصحافية» العراقي، قتل مراسل قناة «دجلة» الإخبارية في البصرة أحمد عبدالصمد وزميله المصور صفاء غالي بيد مسلحين ينشطون داخل المدينة التي تقع على الحدود مع إيران وتسيطر عليها ميليشيات «الحشد الشعبي».

ونقل المرصد عن صحفي بصري، طلب عدم كشف هويته، قوله إن «الصحفيين قتلا بالقرب من مقر قيادة الشرطة وسط البصرة من قبل المسلحين الذين كانوا يستقلون سيارة رباعية الدفع». ولفت المرصد إلى أن عبد الصمد كان قد أرسل للمنظمة مقطع فيديو وثق فيه تهديدات يتلقاها من ميليشيات بسبب انتقادهم في تغطياته الصحافية.

ونددت نقابة الصحافيين العراقيين بالحادث الإجرامي، وطالبت قائد عمليات البصرة وقائد شرطة البصرة بالكشف عن الجناة وملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة.

وقبل ساعات من اغتياله، نشر عبدالصمد فيديو عبر صفحته على فيسبوك تحدث خلاله عن حملة اعتقالات تطال المتظاهرين الذين استأنفوا احتجاجاتهم الجمعة، منددين بالتدخلين الإيراني والأميركي في البلاد، على غرار محافظات عدة.

وحتى قبل التظاهرات التي انطلقت في البلاد في الأول من أكتوبر من العام الماضي، كان عبدالصمد ينشط في متابعة ونشر فيديوهات تسلط الضوء على الفساد المالي والإداري وسوء الإدارة، وغالباً ما انتقد الأداء الحكومي ولديه صفحة على فيسبوك يتابعها نحو مليون شخص.

بدورها، قالت السفارة الأميركية في بغداد، أمس، إنها تُدين بشدة اغتيال الصحفيين. وذكرت في بيان أن «اغتيال واختطاف ومضايقة وترهيب الكوادر الإعلامية ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي المؤيدين للإصلاح في العراق من قبل الجماعات المسلحة لا يمكن أن يستمر دون عقاب». وأضافت أن «الحكومة العراقية مسؤولة عن دعم حق العراقيين في حرية التعبير وحماية الصحفيين وضمان قدرة الناشطين المسالمين على ممارسة حقوقهم الديمقراطية من دون خشية الانتقام، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بالعثور على الجناة وتقديمهم إلى العدالة». وأشارت السفارة إلى أن «حرية التعبير تعد بمثابة حجر الزاوية في المجتمعات الديمقراطية، وإن احترام هذه الحقوق والتمسك بها هو أمر أساسي لحماية الديمقراطية وتعزيزها».

كما دان السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، أمس، مقتل الصحفيين، مطالباً السلطات ببدء التحقيق. وكتب على «تويتر»: «ندين مقتل الصحفي أحمد عبد الصمد والمصور صفاء غالي في البصرة»، وأضاف: «من المهم للغاية أن تبدأ السلطات العراقية الآن بالتحقيق في هذه القضية ومحاسبة مرتكبيها، حيث لا يمكن لأي فرد أو فئة أن تعلو فوق حكم القانون».

وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات في أنحاء البلاد عن مقتل نحو 460 شخصاً، غالبيتهم من المحتجين، وإصابة أكثر من 25 ألفاً بجروح. وتعرض الناشطون أيضاً لحملات تخويف وعمليات خطف واغتيال في محافظات عدة.