كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصائب لا تأتي فرادى.. شوارع إيران تعلن الحرب على الملالي والمقاومة تشعل أوروبا (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتفاضة عارمة، اشتعلت من جديد على النظام الإيراني، حيث احتشدت الجموع، مؤكدين استمرار النكبة على نظام الملالي، الذي عايش الأضرار في أسبوع من الغضب العارم، شهد خلاله كوارث بدأت مع فقدانه الرجل الثاني له قاسم سليماني، وانتهت باعترافه الصريح ومسؤوليته عن مقتل ضحايا الطائرة الأوكرانية.

مظاهرات لندن

وأشعلت المقاومة الإيرانية الشارع الأوروبي مجددا، بعد سلسلة مظاهرات عريضة، جابت عواصم أوروبا، بكاملها، حيث شهدت لندن مظاهرات ضخمة للجاليات الأنغلو-إيرانية في المملكة المتحدة، وأنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تخليداً لذكرى ركاب الطائرة الأوكرانية التي قد أسقطتها صواريخ النظام الإيراني في طهران.

لا يمكن الوثوق بالنظام

وخلال التظاهرات أكد محمد سليماني، الفنان الأنغلو-إيراني والناشط في مجال حقوق الإنسان، على مشاركته رؤية مريم رجوي، زعيمة المقاومة الإيرانية، قائلا: "ننضم إلى زعيمة المقاومة الإيرانية السيدة رجوي، في تقديم تعازينا لعائلات ركاب الطائرة الأوكرانية التي أسقطتها صواريخ النظام الإيراني”.

وأكد على ضرورة أن يكون هناك تحقيق دولي مستقل، على النحو الذي اقترحه وزير الخارجية، معللاً ذلك بقوله: "بأنه لا يمكن الوثوق بالنظام في إيران الذي قتل الأبرياء والإيرانيين للمضي قدماً في أنشطته الخبيثة".