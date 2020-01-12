كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوات المشتركة اليمينة تقتحم مواقع لـ"الحوثيين" شمال الضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، مساء اليوم السبت، أنها الحقت خسائر في صفوف جماعة "الحوثيين" الإرهابية الإنقلابية، خلال عمليات هجومية في محافظة الضالع وسط اليمن.

وذكر المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن "القوات المشتركة نفذت عمليات إغارة على عدد من مواقع الحوثيين في قطاعي الفاخر وهجار جنوبي منطقة العود (شمال الضالع)، بدأت بقصف مدفعي مكثف على نقاط تمركزهم شمال وغرب مدينة الفاخر، وتلى ذلك عمليات اقتحامية نفذتها وحدات المشاة على مواقع في منزل الشيخ شائف".

وتابع المركز الإعلامي، أن "هجوماً آخر شنته القوات على الحوثيين شمال بلدة حبيل العبدي جنوبي العود، تمكنت خلاله من اقتحام مواقع استراتيجية، والسيطرة النارية على خطوط إمدادهم بين عزل بيت الشرجي وعزاب وعزل شليل وسائلة هجار".

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كما أكد المركز الإعلامي على "سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف الحوثيين خلال العمليات الهجومية"، لافتاً إلى "أن جثث بعض القتلى لا تزال في مدرسة حبيل العبدي التي اندحر منها الحوثيون تحت وقع عمليات الإغارة".

ونقل المركز عن أركان حرب اللواء 30 مدرع، العقيد محمد طاهر جعوال، قوله: إن "العمليات الاستباقية في قطاعي الفاخر وهجار نُفذت بناء على معلومات استخباراتية عن عزم الحوثيين شن هجوم محتمل باتجاه هذين القطاعين"، مؤكدا على أنها "حققت أهدافها بدقة".

ومن جانبه، قال قائد المنطقة العسكرية الرابعة في الجيش اليمني اللواء الركن فضل حسن: إن "العمليات تمهد لتحرك عسكري قادم للتوغل وإسقاط مناطق جديدة جنوبي محافظة إب".

وكانت القوات المشتركة، قد أعلنت في 8 أكتوبر الماضي، السيطرة على بلدة الفاخر غربي مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع، خلال هجوم واسع على الحوثيين.