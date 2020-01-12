كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ردود أفعال دولية على بيان إيران فيما يتعلق بالطائرة الأوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إيران، اليوم السبت، أنه جيشها أسقط الطائرة الأوكرانية عن طريق الخطأ، وقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصاً في "خطأ فادح"، قائلة: ‘ن "الدفاعات الجوية أطلقت عن طريق الخطأ، بينما كانت في حالة تأهب بعد الضربات الصاروخية الايرانية على أهداف أمريكية في العراق"، وكانت إيران تنفي في السابق أنها "أسقطت الطائرة".

وفيما يلي بعض ردود الأفعال على اعتراف طهران، بإسقاطها الطائرة الأوكرانية:

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على "تويتر"، بعد حديثه مع الرئيس الإيراني حسن روحاني: "أصر على استكمال تحديد هوية الجثث فورًا وعادتها إلى أوكرانيا، ويجب أن يحاسب مرتكبوها".

وفي خطاب متلفز لاحقًا، أوضح: أن النتائج التي توصل إليها خبراء أوكرانيون في إيران تعني أنه لا يمكن إخفاء حقيقة التحطم.

وقال رئيس الوزراء الكندي جوستين ترودو: إن "ما اعترفت به إيران أمر خطير للغاية، وإن إسقاط طائرة مدنية أمر مروع، ويجب أن تتحمل إيران المسؤولية كاملة".

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وأضاف: إن "كندا لن تهدأ حتى نحصل على المساءلة والعدالة والإغلاق، التي تستحقها العائلات".

كما أوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بيان، أن اعتراف إيران بأن الخطوط الجوية الأوكرانية الرحلة 752، أسقطت عن طريق الخطأ من قبل قواتها المسلحة هو خطوة أولى مهمة".

وأضاف، نحن الآن بحاجة إلى تحقيق دولي شامل وشفاف ومستقل وإعادة من ماتوا، حيث يمكننا أن نرى بوضوح تام أن المزيد من الصراع لن يؤدي إلا إلى المزيد من الخسائر والمآسي، ومن الضروري أن يتبع جميع القادة الآن طريقًا دبلوماسيًا للمضي قدمًا ".

كما أوضح مسؤول إدارة ترامب الكبير، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، في النهاية، ارتكبت إيران خطأ فظيعًا، كانت لإجراءات إيران المتهورة عواقب وخيمة".

وقال خبير في السلامة الجوية في جامعة إمبيري ريدل الجوية دكتور أنتوني: "لا يوجد شيء يمكنك القيام به للتستر عليه أو إخفائه... الأدلة دليل".