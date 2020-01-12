كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم المعارضة الإيرانية يطالب خامنئي بـ"التنحي عن منصبه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب زعيم "المعارضة الخضراء" في إيران مهدي كروبي، مساء اليوم السبت، في رسالة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي بـ"التنحي وترك منصبه"، بعد أن أقر الحرس الثوري الإيراني بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، وما لاقى هذا الاعتراف من تنديد دولي صاحبه استنكار وسخط كبير من الواقعة.

وقال زعيم "المعارضة الخضراء" الأيراني القابع تحت الإقامة الجبرية في منزله منذ أعوام لخامنئي: "لا تمتلك صفات القيادة وعليك التنحي".

وجاءت رسالة "كروبي" عقب ساعات من إنطلاق تظاهرات طلابية أمام جامعة أمير كبير في طهران، وذكرت وكالة "فارس" أن عدد المحتجين يقدر بنحو 700 إلى ألف شخص.

وأكدت الوكالة على أن الهتافات المنددة بالمرشد الإيراني علي خامنئي، والسلطات قد علت كثيرا في التظاهرات؛ حيث طالب المحتجون خامنئي بالرحيل، وهتفوا " النظام يرتكب الجرائم وخامنئي يبرر"، و"الموت للولي الفقيه"، و"قاتل وحكمه باطل"، وفق مواقع إيرانية.