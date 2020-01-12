كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم المعارضة الإيرانية يطالب خامنئي بـ"التنحي عن منصبه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طالب زعيم "المعارضة الخضراء" في إيران مهدي كروبي، مساء اليوم السبت، في رسالة إلى المرشد الأعلى علي خامنئي بـ"التنحي وترك منصبه"، بعد أن أقر الحرس الثوري الإيراني بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية، وما لاقى هذا الاعتراف من تنديد دولي صاحبه استنكار وسخط كبير من الواقعة.
وقال زعيم "المعارضة الخضراء" الأيراني القابع تحت الإقامة الجبرية في منزله منذ أعوام لخامنئي: "لا تمتلك صفات القيادة وعليك التنحي".
وجاءت رسالة "كروبي" عقب ساعات من إنطلاق تظاهرات طلابية أمام جامعة أمير كبير في طهران، وذكرت وكالة "فارس" أن عدد المحتجين يقدر بنحو 700 إلى ألف شخص.
وأكدت الوكالة على أن الهتافات المنددة بالمرشد الإيراني علي خامنئي، والسلطات قد علت كثيرا في التظاهرات؛ حيث طالب المحتجون خامنئي بالرحيل، وهتفوا " النظام يرتكب الجرائم وخامنئي يبرر"، و"الموت للولي الفقيه"، و"قاتل وحكمه باطل"، وفق مواقع إيرانية.
ونقلت وكالة فارس الإيرانية، في وقت سابق من مساء اليوم، في تقرير نادر أنباء عن تمزيق المتظاهرين في طهران لصور قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، حسبما أفادت فضائية سكاي نيوز بالعربية، في نبأ عاجل لها.
وقامت قوات الأمن الإيرانية بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وتطارد المحتجين في شوارع طهران.
وكشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم، عن وجود تظاهرات في طهران؛ احتجاجاً على إسقاط الطائرة الأوكرانية.
وأعترف الحرس الثوري الإيراني، اليوم، أنه يتحمل المسؤولية كاملة عن تحطم الطائرة الأوكرانية، فيما أعلن الرئيس الإيراني، أن طهران ستواصل التحقيق في "الخطأ الذي لا يغتفر"، الذي أدى إلى تحطم الطائرة الأوكرانية.
وأكد حسن روحاني، على أن "الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفرت عن سقوط الطائرة ومقتل 176 شخصاً".
وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم الأربعاء الماضي، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصاً.