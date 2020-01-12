إيران تعتقل السفير البريطاني في طهران

الأحد 12 يناير 2020

صورة أرشيفية

احتجزت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، السفير البريطانى فى طهران لساعات بتهمة تواجده فى الاحتجاجات.

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جاء هذا النبأ العاجل لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، دون مزيد من التفاصيل.

وخرجت مظاهرات حاشدة فى العاصمة طهران، ومختلف المدن الإيرانية، اليوم السبت، بعد ساعات من إقرار الحرس الثورى الإيرانى بمسؤوليته عن إسقاط الطائرة الأوكرانية.

ونقلًا عن موقع "العربية"، فإن تظاهرات طلابية انطلقت من أمام جامعة أمير كبير فى طهران، وذكرت وكالة فارس أن عدد المحتجين يقدر بنحو ألف شخص.

وعلت الهتافات المنددة بالمرشد الإيرانى على خامنئى والسلطات، فيما طالب المحتجون خامنئى بالرحيل، وهتفوا" النظام يرتكب الجرائم وخامنئى يبرر"، و"الموت للولى الفقيه"، و"قاتل وحكمه باطل"، وفق مواقع إيرانية.