شاهد.. ترامب يوجه رسالة للشعب الإيراني بالفارسية

الأحد 12 يناير 2020

دونالد ترامب Advertisements

غرد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" باللغة الفارسية موجها رسالة للشعب الإيراني.



وقال ترامب في تغريدة له بالفارسية عبر حسابه الشخصي علي موقع التغريدات القصيرة "تويتر":، "إلى الشعب الإيراني الشجاع.. لقد وقفت معكم منذ وصولي للرئاسة.. وستواصل حكومتي الوقوف معكم.. نحن نتابع الاحتجاجات من كثب.. شجاعتكم ملهمة".

وتشهد عدد من المدن الإيرانية احتجاجات ضخمة عقب الإعلان عن سقوط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني أطلق عن طريق الخطأ.