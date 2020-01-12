أكاذيب إيران وفساد خامنئي.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، السبت 11 يناير/كانون الثاني، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

ففي عالم السياسة تتابعون: بومبيو: الإيرانيون سئموا أكاذيب وفساد نظام خامنئي، ومدير أمن سرت الليبية: المدينة آمنة ومستقرة بعد طرد الإرهابيين، وصحيفة تحذر من شن إيران وحزب الله هجمات بأمريكا اللاتينية، و ”مواقع التواصل“ تتشح بالسواد حزنا على رحيل السلطان قابوس، وصحيفة أمريكية: مليشيات إيرانية تدعو أنصارها لشن هجمات ”ذئاب منفردة“.

كما تتابعون أيضا في السياسة: بريطانيا تطالب بتحقيق دولي شفاف في تحطم الطائرة الأوكرانية، وبوتين وميركل يطالبان بإنهاء الصراع في ليبيا وإحلال السلام، وحزب تونسي يطرح مذكرة لسحب الثقة من الغنوشي، ونائب ألماني يطالب بعقوبات قوية على قادة إيران، والحرس الثوري: أبلغنا طهران مسؤوليتنا عن إسقاط طائرة أوكرانيا الأربعاء.

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وفي الاقتصاد تطالعون: الانطلاق الرسمي لمنتدى ”الأطلسي“ يدشن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة، والرئيس التنفيذي لـ“أدنوك“: الإمارات ضاعفت إنتاج الطاقة الشمسية 400%، والحمادي: محطة ”براكة“ تؤمن للإمارات طاقة نظيفة وآمنة، وسهيل المزروعي: كل دول ”أوبك+“ ملتزمة باستقرار سوق النفط، و 98.1 تريليون دولار قيمة الصناديق الخاصة بالصين خلال 2019.

وإلى الملاعب تجدون: بيولي يكشف موعد ظهور أفضل نسخة من إبراهيموفيتش.

وفي الفن تقرأون: ”ديزني“ تقود السينما لأرباح قياسية في 2019

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

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