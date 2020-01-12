ترامب ناعيا السلطان قابوس: كان صديقا للجميع

عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن "حزنه الشديد" لوفاة سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، مؤكدا أنه كان "صديقا للجميع".

وقال ترامب، في بيان، "ميلانيا وأنا شعرنا بحزن شديد عندما علمنا بوفاة السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد".

وأضاف: "لقد جلب السلطان قابوس السلام والازدهار إلى بلده وكان صديقًا للجميع".

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ووصف ترامب السلطان قابوس بأنه "شريك حقيقي وصديق للولايات المتحدة عمل مع 9 رؤساء أمريكيين مختلفين".

وأعلن ديوان البلاط السلطاني في عمان، يوم الجمعة 10 يناير/كانون الثاني 2020، وفاة السلطان قابوس بن سعيد عن عمر 79 عاماً، كما تم إعلان الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام وتنكيس الأعلام 40 يوماً.

تولى السلطان قابوس مقاليد الحكم في السلطنة 23 يوليو/تموز 1970، وصاحب أطول فترة حكم من بين الحكام العرب والثالث في العالم.

كما يعد أحد زعماء الخليج الذين قاموا بتأسيس مجلس التعاون الخليجي خلال قمتهم الأولى في أبوظبي مايو/أيار عام 1981.

وطوال فترة حكمه التي استمرت قرابة نصف قرن، نجح السلطان قابوس في بناء دولة عصرية؛ حيث نقل البلاد من الحكم القبلي التقليدي إلى دولة المؤسسات والقانون، فأسس السلطة التنفيذية للدولة، وأصدر النظام الأساسي للحكم (الدستور)، واهتم بالحياة البرلمانية وتطوير مؤسساتها وتوسيع صلاحياتها.