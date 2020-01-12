شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش الوطني الليبي يعلن وقف إطلاق النار بدءا من الليلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 يناير 2020 أعلن الجيش الوطني الليبي وقف إطلاق النار بدءا من ليلة الأحد بالتوقيت المحلي، حسبما أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري.وفي بيان للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي أكد المسماري أن وقف إطلاق النار سيبدأ من الأحد على أن يلتزم الطرف الآخر بوقف إطلاق النار.

وأضاف أن القوات الليبية سترد بشكل قاس على أي خرق للهدنة.

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