الجيش الليبي يعلن وقف إطلاق النار في طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد، التي تشمل العاصمة طرابلس، من منتصف الليلة.



وقال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري: "تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وقف لإطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، اعتبارا من الساعة 00:01 من 12 يناير 2020 على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت".

وتعهد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي بأن "الرد سيكون قاسيا على أي خرق لهذه الهدنة".

وكان الجيش الليبي، أعلن تقدم قواته إلى ما بعد مدينة سرت، للسيطرة على مواقع جديدة في صوب العاصمة طرابلس.

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وأحكمت قوات الجيش الليبي السيطرة على مدينة سرت الساحلية (450 كلم شرق طرابلس و250 كلم على مصراتة)، التي كانت تحت نفوذ «قوة حماية وتأمين سرت» التابعة لقوات الوفاق، بعد عملية عسكرية خاطفة ومفاجئة، وضعت الجيش وجهاً لوجه مع مدينة مصراتة ذات الثقل العسكري والسياسي وحتى الاقتصادي في الغرب الليبي.

وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، في بيان مساء السبت، إن وفد من كبار المسئولين الأمريكيين التقوا بشكل منفصل مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي في العاصمة الإيطالية روما 9 يناير الجاري.

وأضاف السفارة أن الأطراف الليبية أكدت الأهمية الحاسمة للتوصّل إلى حلّ سياسي دائم للأزمة من شأنه الحدّ من الأعمال العسكرية ورسم مسار نحو مستقبل أفضل لكل الليبيين.

وعبّر المسؤولون الأمريكيون عن قلق الإدارة الأمريكية البالغ إزاء التدخل الأجنبي السام في النزاع وأكدوا مجددًا دعم الولايات المتحدة الكامل لسيادة ليبيا وسلامة أراضيها.