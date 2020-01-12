مصرع 11 مهاجرا بينهم ثمانية أطفال مهاجرين قبالة تركيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020 قضى 11 شخصا على الأقل بينهم ثمانية أطفال في غرق زورق يقل مهاجرين قبالة تركيا، وفق ما نقلت وكالة أنباء الأناضول الحكومية.وذكرت الوكالة أن الزورق غرق في بحر إيجه قبالة مدينة جشمة السياحية في غرب تركيا التي تقع قبالة جزيرة خيوس اليونانية، لافتة إلى إنقاذ ثمانية أشخاص.





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