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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل قيادي بارز من ميليشيات الحشد الشعبي في محافظة كربلاء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020
قتل مسلحون مجهولون قياديا بارزا في ميليشيات الحشد الشعبي في محافظة كربلاء وسط العراق، وفق ما أفادت مصادر ميدانية عراقية، السبت.
وأفادت المصادر بمقتل طالب عباس علي الساعدي، آمر لواء كربلاء في ميليشيات الحشد الشعبي، لكن لم يعرف حتى الآن من يقف وراء مقتل الرجل ولا الأسباب خلف ذلك.
ويأتي مقتل الساعدي بعد ساعات من تشييع جثماني صحافيين اغتيلا مساء الجمعة برصاص مجهولين استهدف سيارتهما في محافظة البصرة جنوبي العراق، فيما حمّل مدافعون عن حرية الصحافة مسؤولية الاغتيال لـ"ميليشيات".وذكر صحافي من البصرة طلب عدم كشف هويته، أن الصحافيين "قتلا بالقرب من مقر قيادة الشرطة وسط البصرة من قبل مسلحين كانوا يستقلون سيارة رباعية الدفع".
وقبل ساعات من مقتله، نشر أحد الصحفيين فيديو عبر صفحته على فيسبوك تحدث فيه عن حملة اعتقالات تستهدف المتظاهرين الذين استأنفوا احتجاجاتهم الجمعة، مطالبين بوقف التدخل الإيراني في العراق، على غرار محافظات عدة.
وأسفرت أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات في أنحاء البلاد عن مقتل نحو 460 شخصاً غالبيتهم من المحتجين، وإصابة أكثر من 25 ألفاً بجروح. وتعرض الناشطون أيضا لحملات تخويف وعمليات خطف واغتيال في محافظات عدة.
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