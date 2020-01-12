مندوب عن رئيس إيران يتوجه إلى «أوكرانيا» للإعتذار الرسمي عن إسقاط الطائرة المدنية

أفادت طهران بأن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ذكر لنظيره الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه سيرسل ممثلا عنه إلى كييف لتقديم اعتذار رسمي عن إسقاط الطائرة الأوكرانية بحسب روسيا اليوم.

وقال روحاني خلال الاتصال، حسب بيان للرئاسة الأوكرانية، إن التعاون بين الخبراء الإيرانيين والأوكرانيين سيستمر بجدية حتى الانتهاء من التحقيقات، مضيفا: "لن نتسامح مع كل من ثبت قصوره في الحادثة".

وشدد روحاني، وفق البيان، على أن سقوط الطائرة الأوكرانية ناجم عن خطأ بشري وسيتم تسليم المسؤولين عنه إلى القضاء، مشيرا إلى أنه سيرسل ممثلا عنه إلى كييف لتقديم اعتذار عن إسقاط الرحلة.

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ولفت روحاني إلى أن إيران "ملتزمة بكافة التعهدات القانونية" بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية وستتم متابعة الإجراءات عبر وزيري خارجية البلدين.

من جانبه، أشار الرئيس الأوكراني، حسب البيان، إلى أن اعتراف إيران بإسقاط الطائرة أمر مهم وخطوة قانونية، مضيفا: "نقدر التعاون المؤثر الذي تبذله طهران في ظل الظروف الخاصة التي تعيشها".

وقال زيلينسكي: "نأمل في مواصلة التعاون بين إيران والخبراء الأوكرانيين حتى انتهاء التحقيقات وفقا للبروتوكولات القانونية وأن نتمكن من تسلم جثث ضحايا الطائرة المنكوبة في أسرع وقت ممكن".