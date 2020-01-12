«الجيش الوطني الليبي» يعلن وقف إطلاق النار

أعلن المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري، وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من البلاد، اعتبارا من الساعة 00:01 من يوم 12 يناير.
وقال اللواء أحمد المسماري: "تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن وقف لإطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، وذلك اعتبارا من الساعة 00:01 12 يناير 2020 على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت".
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