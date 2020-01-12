حمدان: خسرنا المحصول والسباق هذا ما يحدث حين نغيّر الادوار

اشار امين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين ​العميد مصطفى حمدان​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "ألف و لا يؤلفان تكنوقراط أو إختصاصيين أو تكنوسياسيين و "رشة" ممن يدعي أنه حراك"، معتبرا ان "ملخص واقعية التأليف والتوليف و التوظيف في علم ال​سياسة​ اللبنانية هو التالي: خرج الحصان للحرث وخرج الحمار للسباق فخسرنا المحصول وخسرنا السباق هذا مايحدث حين نغير الادوار وتتداخل المصائر بين المخفي والمستتر والظاهر".

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