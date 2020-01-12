المتحدث باسم قوات حفتر يعلن وقف إطلاق النار اعتبارا من منتصف الليلة

أعلن المتحدث باسم قوات المشير ​خليفة حفتر​ وقف ​إطلاق النار​ اعتبارا من منتصف الليلة. وكان الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين قد دعيا الأربعاء الماضي، في بيان مشترك عقب اجتماعهما بإسطنبول، إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا يبدأ منتصف الليلة، وقد رحب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا بالدعوة، فيما رفضت قوات خليفة حفتر هذه الدعوة وأعلنت عزمها الاستمرار في العملية العسكرية.



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