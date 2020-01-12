ترامب يغرد بالفارسية ويشيد بشجاعة المتظاهرين في ايران

توجه الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ في تصريح له بالفارسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى الشعب الايراني، مؤكدا انه وقف مع الشعب الايراني منذ بداية رئاسته. واشاد ترامب بشجاعة الشعب الايراني خلال ​الاحتجاجات​ في البلاد.

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