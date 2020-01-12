أسرار جديدة.. الأمريكيون وصلوا إلى "سليماني" بعد دقيقة من مقتله وأخذوا متعلقات

دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

أماطت محطة "فوكس نيوز" الإخبارية اللثام عن أسرار جديدة عن اغتيال القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، كاشفةً عن أن عناصر في القوات الخاصة الأمريكية كانوا يتتبعون موكب "سليماني" وآخرين لدى خروجهم من مطار بغداد الدولي؛ للتأكد من نجاح المهمة، وبحسب ما أوردت "الحرة" اليوم السبت.

ونسبت "فوكس نيوز" إلى مصادر حكومية أن هذه العناصر كانت على بُعد أقل من كيلومتر فقط من الموكب عندما حدثت الضربة، وقد وصلوا إلى موقع الهجوم في دقيقة أو دقيقتين؛ لإجراء عملية تقييم له، والتأكد من تحقيق الغرض منه، وهو قتل "سليماني"، والتقطوا صوراً للموقع.

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وأوضحت المصادر أن القوات الخاصة سحبت جثة "سليماني" من الموقع وأخمدوا النيران المشتعلة فيها؛ من أجل تحديد هويته، والتقطوا الصور للجثة، وتحفظوا على المتعلقات التي كانت بحوزته، ومن بينها كتب وأوراق نقدية، ومسدس وبندقية.

وأضافت أنه لم يمكن بالإمكان العثور على أية أجهزة إلكترونية مثل هواتف؛ نظرا لأن قوة النيران لم تُبقِ على أي أثر لها.

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مقدم من يورونيوز

انقر للتوسيع إعادة تشغيل الفيديو التالي سن التقاعد المحورية في فرنسا...نقطة الخلاف بين الحكومة والنقابات العمالية استأنفت النقابات العمالية في فرنسا مفاوضاتها مع الحكومة حول مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي يثير أزمة حادة في البلاد منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وتأمل أكبر نقابة عمالية في هذا البلد، المعروفة باسم "الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل" في تراجع حكومة إدوار فيليب عن رفع سن التقاعد أو ما يعرف في مشروع الإصلاح بـ "السن المحورية" عند 64 عاما، مع إتاحة خيار التقاعد قبل عامين أو بعد السن المحدد. كما يرسي مشروع القانون قاعدة "تلزم" بتأمين التوازن المالي لنظام التقاعد "الشامل" المقبل القائم على نقاط. من جهتها، أعربت النقابات العمالية الأخرى التي تقود إضرابا في قطاع النقل في باريس منذ الشهر الماضي في أن تسحب الحكومة مشروع الإصلاح نهائيا. وبعد إضراب قياسي في البلاد، مد رئيس الوزراء إدوار فيليب يده للنقابات مطلع الأسبوع وعرض عقد "مؤتمر تمويل" بناء على اقتراح من نقابة "الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل". ودعا الشركاء الاجتماعيين لبحث المسألة بهدف التوصل إلى حل فيما يتعلق بالسن المحورية. ووفقًا للتوقعات الرسمية التي صدرت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، سيتحول نظام المعاشات التقاعدية من وضع شبه متوازن في العام 2017 إلى عجز يتراوح ما بين 0.3 و0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2025. وتعتمد هذه التوقعات على أساس نسبة نمو إيجابي حُدّدت بـ 1.3 بالمئة في فرنسا. ووفقا لهذا السيناريو فإن خزينة الدولة ستكون بحاجة إلى ما بين 8 و16.8 مليار يورو لتأمين التقاعد مستقبلا في إطار نظام التقاعد الحالي. وتنوي الحكومة العمل بهذه النظام اعتبارا من العام 2022 ما لم يتم الاتفاق على نظام آخر قبل أيلول/سبتمبر 2021 بين الشركاء الاجتماعيين من نقابات وأرباب عمل والمشاركين في الصندوق الوطني المقبل للتقاعد الشامل المقرر استحداثه في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2020، بحسب النصوص المطروحة. وتفاديا لهذا الوضع المستقبلي الذي تصفه الحكومة الفرنسية بالكارثي، تم اقتراح مشروع الإصلاح هذا الذي تعارضة النقابات والذي يقوم على نقطتين أساسيتين، نظام موحد للجميع يحل محل 42 نظاما حاليا ويموّل نفسه بنفسه بداية من العام 2022 واعتماد السن المحورية عند الـ 64 عامًا. وفي خضم هذه المواجهة بين الحكومة والنقابات، قدمت الحكومة الفرنسية عددا من التنازلات من بينها زيادة الأجور للمعلّمين والعاملين في مجال البحوث وإعتماد الحد الأدنى للتقاعد عند 1000 يورو، بالإضافة إلى إستثناء بعض القطاعات كالشرطة والطيارين. وقد استطاعت النقابات أن تحشد الخميس 452 ألف متظاهر في جميع أنحاء فرنسا بحسب أرقام وزارة الداخلية من بينهم 56 ألفا في باريس وحدها، وهي تعبئة تفوق حجم تظاهرات 10 كانون الأول/ديسمبر، إلا أنها أدنى من تحركات 17 كانون الأول/ديسمبر، وأدنى خصوصا من يوم التحركات الأول في الخامس من الشهر الماضي، بحسب السلطات. وتعتزم النقابات تنظيم إضرابات جديدة الأسبوع المقبل بداية من الثلاثاء 14 ومبادرات آخرى "بكل الأشكال" الأربعاء والخميس، أملا في خروج "تظاهرات حاشدة" يوم السبت. وفي هذه الأثناء، يتوقع أن تشهد حركة القطارات إضطرابات كبيرة، حيث أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية "إس إن سي إف" تسيير 60 بالمئة فقط من القطارات و80 بالمئة من القطارات الفائقة السرعة. كما تتواصل الإضرابات في قطاعات أخرى ولا سيما في قطاع التربية الوطنية والمحاماة والمصافي، فيما أغلق برج إيفل أبوابه مجددا بوجه الزوار. ومن المنتظر أن تطرح الحكومة هذا المشروع المثير للجدل على مجلس الوزراء في 24 كانون الثاني/يناير الجاري قبل مناقشته في الجمعية الوطنية اعتبارا من 17 شباط/فبراير. Euronews (Ar)

انتصار.. هكذا رأى النازحون السوريون في إدلب مقتل قاسم سليماني أكد أغلب النازحين السوريين في محافظة إدلب أن مقتل قاسم سليماني ، القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني يمثل انتصارا بالنسبة لهم في ظل التدخل الإيراني في الأزمة السورية. إسماعيل العسلي، شاب نازح من حلب ويعيش في محافظة إدلب، أشار إلى مقتل زوجته وإصابته إلى جانب عدد كبير من أفراد عائلته في قصف صاروخي . وأوضح إسماعيل عسلي أن ما حدث لهم من قتل وترحيل كان سليماني أحد أسبابه. وقال العسلي إنّ "قاسم سليماني، أكبر مجرم في القرن"، مضيفا: "كنا نأمل أن يقتل سليماني على أيدي المعارضة السورية". عمار جابر، ناشط صحفي، نزح من حلب منذ سنوات لم يخفِ فرحته لمقتل العسكري الإيراني حيث أكد: "كان لمقتل قاسم سليماني أثر كبير على حياة السوريين، خاصة الذين عانوا من التدخل الإيراني في سوريا، برئاسة قاسم سليماني في حمص وحلب"، وأوضح عمار جابر أن تلك المناطق عانت بشكل كبير من قوة النفوذ الإيرانية التي يرأسها سليماني. وأضاف عمار جابر أن الناس شعروا بالنصر بعد مقتل قاسم سليماني، لأنه ارتكب جرائم وارتكب مجازر ضد المدنيين. أما محمود شريمو، الذي ينحدر من حلب ويعيش في محافظة إدلب، فأكد أنه شعر بالفرح عندما سمع بمقتل الجنرال الذي رُقّي لمرتبة فريق بعد ورحيله، مضيفا أنّ مقتله لن يعوض الحزن الذي يسكنه على حدّ قوله. وكانت بعض الأطراف تنظر إلى قاسم سليماني، الذي اغتيل في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار قرب مطار العاصمة العراقية بغداد قبل أسبوع، كوسيط إقليمي فعال في هزيمة ما يسمى بتنظيم " الدولة الإسلامية " وتجنب تفكك نظام الرئيس بشار الأسد. كما تشير التقارير الأمنية إلى إشراف سليماني على العديد من محاولات دمشق لاستعادة المناطق التي فقدتها في بداية الحرب الأهلية المستمرة منذ ما حوالي 9 سنوات. ويعود الفضل إلى سليماني في استعادة البوكمال ، آخر بلدة كان يحتلها جهاديو تنظيم "الدولة الإسلامية" داعش شرق سوريا، في أواخر العام 2017، كما كان له الفضل في منع محاصرة حلب بشكل كامل في العام 2013. وتتهم المعارضة السورية وسكان حلب قاسم سليماني بتدبير عمليات عسكرية وحشية أسفرت عن مقتل المئات وتشريد الآلاف من سكان المدينة.وفي هذا الصدد قال أبو أحمد النازح من حلب: "كان سليماني هو العنصر الأكثر نفوذا في هذه الحملة، قبل مجيئه تمكنا من صدّ دفاعاتنا لمدة خمس سنوات". وأضاف: "أنا سعيد بمقتل هذا المجرم الذي كان وراء تهجير الآلاف من الناس". Euronews (Ar)

شاهد: ثوران بركان "بوبوكاتبتبيل" في المكسيك ثار بركان بوبوكاتبيتل في شرق مدينة مكسيكو وتصاعد الرماد و الحمم البركانية من فوهته في السماء على ارتفاع 3 كيلومترات عند الفجر صباح الخميس. وحذرت وحدة الدفاع المدني المكسيكية، من احتمال وصول الدخان والرماد المنبعث من البركان إلى العاصمة مكسيكو، التي تبعد 70 كيلومترا عنه، مضيفة أن الدخان والرماد المنبعث من البركان غطى الأماكن السكنية القريبة منه. يقع بركان بوبوكاتبيتل على بعد 72 كيلومترًا شرق مدينة مكسيكو في ولايات موريلوس وبويبلا والمكسيك وهو بركان نشط، يبلغ ارتفاعه 5426 مترا. يعتبر ثاني أعلى بركان في المكسيك وخامس أعلى قمة في أمريكا الشمالية. ويُطلق كذلك على البركان إسم "دون غويو"، وقد سجل 268 زفيرًا بالإضافة إلى ثلاثة زلازل منخفضة المستوى بلغت درجاتها ما بين 1.6 إلى 2 على مقياس ريختر منذ ثورانه، وفق المركز الوطني للوقاية من الكوارث في المكسيك. Euronews (Ar) Advertisements 1 إلغاء الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO النواب الأمريكي يحد من قدرة ترامب على شن حرب ضد إيران Euronews (Ar) مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

ونشرت "فوكس نيوز" صوراً حصلت عليها من مصدر حكومي تُظهر واحدة منها اشتعال النيران في السيارة التي كانت تقلّ "سليماني"، وصورة أخرى لجثته والنيران مشتعلة فيها إلى جوار السيارة، لكن تم تشويش الصورة؛ نظراً لبشاعتها، فالجثة كانت مشوّهة وتقطعت أطرافها.