شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يكرم عدد من الفنانين والرياضيين عن عام 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، اليوم السبت، احتفالية، لتكريم المبدعين والمتألقين "علميا ، وفنيا، ورياضيا " لعام 2019، وتم عرض فيلم تسجيلى عن دور الحزب فى الحياة السياسية، وكيف حاز على ثقة الشارع المصرى فى وقت قصير، ودوره خلال الفترة المقبلة، ورؤيته فى تمكين الشباب بعد تأهيلهم علميا على أرض الواقع.

وفى مستهل الاحتفالية، قال حسام الخولى، أمين عام الحزب، إن مستقبل وطن استطاع فك شفرة العمل الحزبى، حيث لا يعمل بنظام عمل الحزب التقليدى، ولكنه يعمل فى جميع الأنشطة السياسة، الفن، الرياضة، العلم، وخلال الفترة الاخيرة، هناك مئات من رجال الأعمال الداعمين للحزب، ممن ليس لهم أهداف سياسية ، ولكن هدفهم المشاركة فى العمل الاجتماعى فقط.

وفى سياق متصل، قال أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إن السياسة للوطن والعلم والفن والرياضة هى الوطن ذاته، وأن السياسة تنحنى فى هذه الحفل للإنسانية والمعانى، متسائلا:" من ينسى كوكب الشرق التى توحدت الشعوب على صوتها، وعميد الأدب العربى، وموسيقار الأجيال، وأمير الشعراء، واليوم نحتفل بسفراء الوطن خارج السياسة، لإشعال ضوء للأجيال المقبلة، وحينما نرى الرئيس يخطو بمصر فوق الصعاب، ما عاد يُقبل من أحد رفاهية المشاركة فقط، ولكن يكون سفيرا للوطن فى موقعه، لفتح نافذة للتعبير عن الوطن، وهذا ما يقوم به الحزب، لمواجهة التحديات".

وأعلن رشاد، إطلاق الموقع الاخباري لحزب مستقبل وطن، قائلا:" سيكون منارة للوطن، وداعما للدولة المصرية فى تصديها للشائعات"، وشاركت الفنانة لطيفة، بالاحتفالية حيث غنت مجموعة من أغانيها، منها "أم الدنيا مصر"، والتي لاقت تفاعل من الحضور.

وخلال الاحتفالية وجهت رسالة للشعب المصرى قائلة :"مبروك لمصر ام الدنيا، وشرفاء مصر ورجالة مصر، وجيش مصر"، ووجهت التحية لحزب مستقبل وطن، على الاحتفالية التي ينظمها اليوم، إلى جانب دور المجتمعي، وإطلاق الموقع الالكتروني الجديد للحزب، كما شارك أيضا الفنان محمد حماقى، بمجموعة من أغانيه.

وفى نهاية الاحتفال، كرم الحزب عدد من المبدعين والمتألقين "علميا ،وفنيا، ورياضيا " لعام 2019، حيث تم تكريم برنامج "ملعب أون" والذى يقدمه الإعلامي أحمد شوبير كأفضل برنامج للعام.

وتم تكريم اللاعب طارق حامد كأفضل لاعب خلال العام، وحاز على جائزة أفضل فريق خلال عام النادى الأهلى، وأفضل مدرب رينية فايلر مدرب النادى الأهلى، وشوقى غريب كأفضل مدير فنى مصرى، والاتحاد المصرى لكرة القدم، وتم تكريم منتخب الاسكواش، ومنتخب مصر لكرة اليد، ومنتخب السباحة، ومنتخب الجمباز، ومنتخب الجودو، ومنتخب كرة اليد للناشئين.

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وفي مجال الإعلام، تم تكريم الكاتب الصحفى عمرو الخياط، رئيس تحرير أخبار اليوم، وعبد الرازق توفيق رئيس تحرير جريدة الجمهورية، والإعلامى عمرو عبد السميع مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، والإعلامي عمرو عبد المجيد، والإعلامي وائل الابراشي، والإعلامي أحمد موسى، والإعلامي نشأت الديهى، والإعلامي محمد البارز، والإعلامي محمد على خير، وهناء سمرى نائب رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصرى، والإعلامية إسعاد يونس، كأفضل إعلاميين خلال العام، كما حاز على جائرة أفضل شخصية سياسية الدكتور مصطفى الفقى.

وتم تكريم، الدكتور جمال الدين محمد ابو السرور ، الحاصل على جائزة النيل، والدكتور نبيل عبد الباسط، الحائز على جائزة النيل، وتم تكريم الطالب محمد محمد بيومى، الأول على الثانوية العامة ، وطارق حسام محمد محمود، الأول مكرر على الثانوية العامة، وعبد الله محمد جابر قدرى، الأول مكرر.

وفي مجال الفن، تم تكريم الفنانة أنغام، ، وحاز على جائزة افضل موزع موسيقى أحمد ابراهيم، وتم تكريم تامر مرسى، كأفضل شركة إنتاج درامى، وحاز على جائزة أفضل منتج سينمائى هشام عبد الخالق.

وحاز فيلم الممر، على جائزة أفضل فيلم خلال العام، وتم تكريم الفنان أحمد السعدني لدوره المتميز في مسلسل شبر مية، وتم تكريم الفنان أمير كرارة على جائزة أفضل ممثل خلال العام، كما تم تكريم الفنانة رجاء الجداوى، والفنان أشرف عبد الباقى، والفنانة يسرا، والفنانة لبلبة، والمطرب محمد الشرنوبي، والمطربة لطيفة.

وشارك في الاحتفالية عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب وممثلي الأحزاب السياسية، حيث حضر كل من وزيرا التعليم العالي خالد عبد الغفار، وعلي مصيلحى وزير التموين، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والمستشار علاء فؤاد، وزير شئون مجلس النواب، ووكيلا البرلمان النائب السيد الشريف، والنائب سليمان وهدان، كما حضر الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف"دعم مصر" ونائب رئيس حزب مستقبل وطن, والنائب علاء عابد، نائب رئيس الحزب، والدكتور محمد منظور نائب رئيس الحزب، والمهندس محمد أبو العنين نائب رئيس الحزب لشئون المجالس النيابية، والمهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، ونواب الحزب وقياداته بمختلف المحافظات .

كما حضر النائب احمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بالمجلس، والنائب محمود سعد أمين أمانه المهنيين بالحزب، والمهندس موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد، والنائب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية، والنائب فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد، والإعلامي وائل الإبراشي، والدكتور محمد الباز، والإعلامي أحمد شوبير، والإعلامية بسمة وهبة، والإعلامي أحمد موسى، والكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين، وكرم جبر رئيس الهئية الوطنية للصحافة، وطارق سعدة نقيب الإعلاميين.