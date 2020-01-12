شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم ومشاهير المجتمع في حفل مستقبل وطن.. بوسى شلبى توثق غناء لطيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الإعلامية بوسي شلبي، على مشاركة متابعيها، بمقاطع فيديو من كواليس حفل حزب مستقبل وطن المقام حاليا في أحدي الفنادق الشهير بالقاهرة، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وظهر عدد كبير من نجوم ومشاهير المجتمع في الحفل المقام حالياً، على رأسهم النجمة يسرا والفنانة الكبيرة رجاء الجدواي، والفنانة لبلبة، والإعلامي سيف زاهر، والمطرب محمد الشرنوبي.

ووثقت الإعلامية بوسي شلبي، الحفل الغنائي التى احيته الفنانة التونسية لطيفة، في مقطع فيديو عبر الاستوري الشخصي لها، وقالت لطيفة "تحية كبيرة لمستقبل وطن، تحيلة كبيرة شعب مصر ولجيش مصر، مستقبل وطن الجميل الى افتكرنا كلها، والي مهما روحنا ومهما جينا مصر روحنا وروح عينينا".

وكان حزب مستقبل وطن قد قرر اختيار ابو العينين بإجماع قيادته وأعضاء الحزب، برئاسة المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، والمهندس حسام الخولى الأمين العام، وعصام هلال عفيفى أمين التنظيم، لخوض الانتخابات التكميلية لمجلس النواب عن دائرة الجيزة.

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فمن جانبه، أكد المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن اختيار الحزب لرجل الصناعة محمد أبو العينين، مُرشحًا فى الانتخابات التكميلية بدائرة الجيزة؛ لم يأت من فراغ، لأنه مثّل الدائرة من قبل تحت قبة البرلمان لعدة دورات، وما زالت شعبيته بين أبنائها قائمة حتى اليوم، على خلفية ما قدمه من خدمات، ولم ينقطع يومًا واحدًا عن التواصل معهم.

وأشار رئيس مستقبل وطن، إلى التقدير الدولى لـ «أبو العينين» متمثلًا فى اختياره رئيسًا شرفيًا للبرلمان الأورو متوسطى، وأن ترحيب أهالى الدائرة وفرحتهم بترشحه يؤكد أن الحزب يسير فى الاتجاه الصحيح وفق ما وضعه من قواعد مجردة وشفافة لاختيار مرشحيه فى أى انتخابات، وهو ما سنؤكده فى كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

فى السياق ذاته، أكد المهندس حسام الخولى، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن انضمام محمد أبو العينين لمستقبل، إضافة كبيرة للحزب.