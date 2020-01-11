ليفربول يجتاز عقبة توتنهام بهدف يتيم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اجتاز فريق ليفربول عقبة نظيره توتنهام هوتسبير بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف المباراة الوحيد والفوز لصالح ليفربول، اللاعب روبرتو فيرمينو.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 61 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد توتنهام هوتسبير عند 30 نقطة وهو يحتل المركز الثامن.

مجريات المباراة:

بدأ ليفربول المباراة بقوة، ففي الدقيقة الثانية انفرد فيرمينو بالحارس جازانيجا، وصوب كرة أخرجها تانجانجا من على خط المرمى.

وعادت الكرة إلى البرازيلي من جديد، الذي مهدها لتشامبرلين، ليسدد أرضية اصطدمت بالقائم، وذهبت بعدها إلى أحضان حارس المرمى.

وأتى الرد من السبيرز في الدقيقة الخامسة، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء لمورا، ذهبت إلى جوار القائم، تبعها سون بتصويبة أخرى، في الدقيقة السابعة، خارج إطار المرمى.

وأرسل هندرسون كرة عرضية متقنة، إلى فان دايك الخالي تمامًا من الرقابة داخل منطقة الجزاء، ليسدد الهولندي رأسية في الدقيقة 22، تألق جازانيجا في التصدي لها.

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 37، بعدما مرر صلاح كرة لفيرمينو في منطقة الجزاء، ليراوغ البرازيلي المدافع تانجانجا، ويسدد صاروخية سكنت الشباك.

واستغل صلاح خطأً من ديلي، لينطلق بالكرة إلى منطقة الجزاء ويتخطى سانشيز، مسددًا بعدها كرة مرت إلى جوار القائم.

وبدأ توتنهام الشوط الثاني بقوة، بتسديدة من مورا في الدقيقة 46، ذهبت خارج المرمى.

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وأجرى كلوب التبديل الأول، في الدقيقة 61، بنزول لالانا على حساب تشامبرلين.

وفي الدقيقة 65، ارتقى ماني لكرة عرضية من أرنولد، مسددًا رأسية أبعدها بصعوبة جازانيجا.

وأجرى مورينيو تبديلين دفعة واحدة، في الدقيقة 69، بخروج روز وإريكسن، ونزول لاميلا ولو سيلسو بدلًا منهما.

وأهدر توتنهام فرصة محققة للتسجيل، في الدقيقة 75، بعدما مهد مورا الكرة لسون، داخل منطقة الجزاء، إلا أن الكوري الجنوبي سدد أعلى العارضة.

ومع تراجع مستوى ليفربول، دفع كلوب بورقته الثانية في الدقيقة 81، بنزول أوريجي على حساب ماني.

وكاد السبيرز أن يخطف التعادل، في الدقيقة 83، بعد عرضية متقنة من أورييه داخل منطقة الجزاء، تجاه لو سيلسو الخالي تمامًا من الرقابة، والذي سدد بغرابة خارج المرمى.

وأطلق لاميلا صاروخية من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 89، أمسك بها أليسون.

ورد عليه أوريجي بالتلاعب بدفاعات توتنهام، قبل أن يسدد كرة تصدى لها جازانيجا.

وأجرى كلوب تبديله الثالث والأخير، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بنزول شاكيري على حساب صلاح.

وسدد سون كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، ذهبت إلى أحضان أليسون، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول، بهدف دون رد.