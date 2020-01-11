ليبرمان يحرض على المشتركة ويؤكد "نسعى لحكومة صهيونية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جدد رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، أفيغدور ليبرمان، تحريضه على القائمة المشتركة، زاعما أنها داعمة لحركة حماس ومتضامنة مع إيران بعد اغتيال أميركا، لرئيس "فيلق القدس"، قاسم سليماني، مؤكدا أن حزبه سيسعى بعد الانتخابات إلى تشكيل ما أسماها "حكومة صهيونية".

وكتب ليبرمان على حسابة على "تويتر" أنه "من الواضح اليوم أن تحالف كاحول لافان، يراهن على تشكيل ائتلاف حكومي مع الأحزاب الحريدية والقائمة المشتركة. كما يريد نتنياهو ضمان الحصانة حتى على حساب ائتلاف مع حماس".

وأضاف "نحن في يسرائيل بيتنو، نبذل قصارى جهدنا لتشكيل حكومة من ائتلاف صهيوني، بحيث يتكون الائتلاف من جميع الأحزاب الصهيونية. الأمر متروك لكم وكل شيء يعتمد على حجم المقاعد التي سنحصل عليها في الانتخابات المقبلة".

وواصل ليبرمان توجيه الانتقادات لليكود وتحالف "كاحول لافان"، وحملهما مسؤولية الفشل في تشكيل حكومة وحدة وطنية، والتوجه إلى انتخابات ثالثة

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وردا على تحريض ليبرمان، كتب النائب عن القائمة المشتركة، عوفر كسيف، على حسابه على "توتير" أن " ليبرمان يواصل نشر الأكاذيب والتحريض علينا لأنه يرتعش في خوف. إنه يعلم أنه بحصول المشتركة على مقعدين إضافيين، سيعود ليبرمان لسابق عهده بلطجي وثرثار، حيث اعتاد ضرب الأطفال، فهو مدان وليس له مكانا بالسياسية الإسرائيلية".

وتزامن تحريض ليبرمان على المشتركة في الوقت الذي توقع استطلاع للرأي حصول المشتركة على 15 مقعدا في انتخابات الكنيست التي ستجري في الثاني من آذار/مارس المقبل، فيما منح الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "يسرائيل هيوم"، حزب ليبرمان 7 مقاعد، علما أنه حصل في الانتخابات التي جرت في أيلول/ سبتمبر الماضي على 8 مقاعد.

ورفض ليبرمان بعد انتخابات أيلول، إقامة "حكومة أقلية"، قائلا إن "القائمة المشتركة لم تكن خيارا مطروحا"، واصفا النواب العرب بـ"الطابور الخامس".