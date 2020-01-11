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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. الجيش الوطني يتلف 1000 لغم وعبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل
السبت 11 يناير 2020
أتلف الجيش الوطني اليوم كمية جديدة من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق متفرقة بمديرية باقم.
حيث اتلف فريق هندسي تابع للجيش الوطني 1000 لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في باقم شرق محافظة صعدة .
وقال ركن الهندسة العقيد ضيف الله الخولاني لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن عملية الإتلاف شملت 800 لغم أرضي مضاد للدروع، 60 عبوة ناسفة، 70 قذيفة غير منفجرة، بالإضافة إلى عشرات الذخائر من مخلفات الحرب.
وأوضح أن القذائف والألغام التي تم انتزاعها واتلافها كانت متوزعة ما بين مزارع المواطنين والبيوت والطرقات والأماكن العامة في مديرية باقم.
واستطاع الفريق الهندسي تطهير قرى "محديدة وال مغرم وال الحماطي ومحجر باقم والدحل والسلف".
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