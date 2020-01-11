شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تعتقل سفير بريطانيا في طهران والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
أعلنت السلطات الإيرانية، أمس السبت، اعتقال السفير البريطاني في طهران روب ماكاير، لساعات بتهمة “تواجده في احتجاجات اليوم في العاصمة الإيرانية”، وذلك بحسب ما نقلته وكالة “تسنيم” المقربة من الأمن الإيراني.
وأضافت المعلومات أنه تم اعتقال سفير بريطانيا عدة ساعات ثم أفرج عنه، بينما أكدت وكالة تسنيم أن احتجاز المبعوث البريطاني بإيران كان بتهمة “التحريض”.
وقال تقرير للوكالة إن السفير كان حاضرا خلال احتجاجات السبت أمام جامعة أمير كبير بطهران وتم اعتقاله في ذلك الوقت وأطلق سراحه بعد جهود وساطة قامت بها وزارة الخارجية الإيرانية.
وأضاف أنه سيتم استدعاؤه يوم الأحد لإجراء مزيد من التحقيقات.
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