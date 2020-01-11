شكرا لقرائتكم خبر عن الأمطار تلغي رحلات بمطار دبي والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت على "تويتر": "من المتوقع استمرار تأجيل بعض الرحلات خلال اليوم بالإضافة إلى إلغاء بعض الرحلات أو تحويلها إلى مطار دبي ورلد سنترال".
وظهرت المياه وقد غمرت جزءا من ممرات مطار دبي الدولي في مقطع فيديو وصور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.
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