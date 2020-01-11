شكرا لقرائتكم خبر عن «تساي» تفوز برئاسة تايوان بـ 57,1% والان نبدء بالتفاصيل

فازت رئيسة تايوان الحالية، تساي إينج وين، التى تنتمى إلى الحزب الديمقراطى التقدمى، بالانتخابات الرئاسية في بلادها بعد حصولها على 1ر57% من أصوات الناخبين، حسبما أشارت النتائج النهائية التي تم إعلانها مساء اليوم السبت.

وذكرت المفوضية الانتخابية أن تساي فازت بـ 17ر8 مليون صوت، مقابل 25ر5 مليون صوت لمنافسها الرئيسي هان كوي و (6ر38%) و600 ألف صوت لجيمس سونج، من حزب الشعب أولا، المحافظ (26ر4%).

واحتفظ الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم بأغلبيته في البرلمان. وتوجهت تساى بالشكر إلى الناخبين وخاصة الناخبين الشباب الذين صوتوا لأول مرة فى الانتخابات.

وهذه هي المرة الرابعة التي يحتفظ فيها حزب "تساي" ، بالرئاسة منذ عام 2000، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.