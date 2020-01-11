شكرا لقرائتكم خبر عن كندا: إسقاط طائرة أمر مروع وعلى إيران تحمل المسؤولية والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو اليوم السبت، إنه على إيران تحمل المسؤولية كاملة ومحاسبتها على إسقاط طائرة ركاب أوكرانية ومقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا بينهم 57 كنديا.

وأضاف ترودو في مؤتمر صحفي: "ما أقرت به إيران في غاية الخطورة. إسقاط طائرة مدنية أمر مروع. يجب أن تتحمل إيران المسؤولية كاملة".

وأضاف: "كندا لن تهدأ قبل المحاسبة وتحقيق العدالة‭‭ ‬‬وإنهاء الأمر وهذا ما تستحقه العائلات" في إشارة لعائلات الضحايا.