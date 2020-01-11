شكرا لقرائتكم خبر عن كندا: إسقاط طائرة أمر مروع وعلى إيران تحمل المسؤولية والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف ترودو في مؤتمر صحفي: "ما أقرت به إيران في غاية الخطورة. إسقاط طائرة مدنية أمر مروع. يجب أن تتحمل إيران المسؤولية كاملة".
وأضاف: "كندا لن تهدأ قبل المحاسبة وتحقيق العدالة وإنهاء الأمر وهذا ما تستحقه العائلات" في إشارة لعائلات الضحايا.
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