اصدرت قيادة شرطة كربلاء، السبت، بيانا حول حادث القتل في حي القادسية.
وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارز قيادة شرطة كربلاء المقدسة استخبرت بوجود حادث قتل في منطقة حي القادسية، وعلى الفور تم التوجه لمكان الحادث لمعرفة اسباب الحادث".
واضافت انه "تم التعرف على جثة المجنى عليه م 1974 الذي يسكن في حي الحر"، مشيرة الى انه "تم اغتياله من قبل مجهول في محل عمله بحي القادسية كونه يعمل صانع في أسواق تجارية تسمى ( أسواق برشا)".
وتابعت "اتضح انه قتل من قبل احد ألاشخاص بواسطة رميه بالرصاص من بندقية امام باب محل جاره مما أدى لقتله على الفور"، لافتة الى ان "التحقيقات مازالت جارية لمعرفة الاسباب وكشف ملابسات الحادث".
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة كربلاء تصدر بيانا حول حادث القتل في حي القادسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.